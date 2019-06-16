Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливеРИА Новости вчера в 21:34
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма
Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
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Компания из Монголии построит в Бурятии завод по производству пеллет
Запрет использования угля в качестве топлива в Улан-Баторе вызвал к жизни проект по строительству в Бурятии завода по производству пеллет.
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Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
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Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
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МАК рассказал, как сгорел SSJ-100
Обновлено 14 июня в 08:47
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Религия
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Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
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Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
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Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
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Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
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Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.
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В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
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Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
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На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
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