Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливеРИА Новости вчера в 21:34

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
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