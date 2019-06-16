Политика

Принц Саудовской Аравии обвинил Иран в нападениях на танкерыАргументы и Факты 00:38

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в разговоре с журналистами обвинил Иран в причастности к инциденту с нефтяными танкерами в Оманском заливе и призвал к «решительной позиции», передает РИА Новости. 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары.
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Наследный принц Саудовской Аравии обвинил в атаке на танкеры Иран

Эхо Москвы00:06

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

РИА Новостивчера в 21:34

Саудовский принц вслед за Британией и США обвинил Иран в атаке на танкеры

РБКвчера в 18:34

Эр-Рияд пообещал ответить на любую угрозу

Газета.Ruвчера в 19:23

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

RT на русскомвчера в 18:59

Наследный принц Саудовской Аравии: танкеры в Оманском заливе атаковал Иран

Вести.Ruвчера в 21:04

В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам

ТАССвчера в 18:18
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В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу

Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
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Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

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Обновлено в 04:30
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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
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В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
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Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

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В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено вчера в 13:03
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
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В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

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Экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии

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Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

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Что нельзя делать на Троицу

По народным наблюдениям, на Троицу запрещается купаться в природных водоемах.
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По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
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Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Общество

Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной

В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В больнице оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 05:22
Экономика

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

В Калининградской области прошли тренировки «Искандеров»

Расчеты комплекса "Искандер" Балтийского флота на учениях в Калининградской области провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
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Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей

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Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»

В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено 14 июня в 17:37
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Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
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