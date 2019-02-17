Футбол

Принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед»Известия 16:42

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что он готов заплатить $4,8 млрд. При этом состояние семьи принца составляет $1,08 трлн, передает «Газета.ру».
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СМИ: наследный принц Саудовской Аравии готов купить «Манчестер Юнайтед» за $4,8 млрд

ТАСС13:45

Наследный принц Саудовской Аравии готов купить «МЮ» за 4,8 миллиарда

Матч ТВ14:22

Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед» почти за 4 миллиарда фунтов

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Soccer.ru11:50

Принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ» за £3,8 млрд

Газета.Ru11:23

Источник: принц Саудовской Аравии может купить «МЮ» за £ 3,8 млрд

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