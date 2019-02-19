Футбол
Принц Монако назвал неожиданной отставку ВасильеваРИА Новости 04:02
14 февраля "Монако" официально объявил об отставке Васильева, который занимал посты вице-президента и генерального директора клуба. "Монако" неудачно провел первую часть текущего сезона.
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Происшествия
Полковник Квачков вышел на свободу
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе
Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Политика
Украина призвала отменить показ фильма «Т-34» в США
По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны".
Обновлено в 03:36
Происшествия
При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло
Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Индии разбились два самолёта пилотажной группы ВВС
В индийском городе Бенгалор потерпели крушение два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран».
Обновлено в 01:58
Политика
Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль
Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Госдума приняла во втором чтении законопроект о паллиативной помощи
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи во втором чтении с учётом поправок, среди которых, в том числе определение паллиативной помощи как избавление от боли, на чем настаивало профессиональное сообщество.
Обновлено в 04:05
Политика
Дипломатов попросили посетить 43 граждан России в тюрьмах Украины
Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой попросил дипломатов посетить 43 российских гражданина, находящихся в украинских тюрьмах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов вокруг Земли по маршруту Гагарина
Космонавты-любители отправятся на орбиту на одном корабле до конца 2021 г. Рогозин отметил, что госкорпорация запускает проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету космических туристов.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Режим КТО ввели в Дербентском районе Дагестана
Обновлено в 04:06
Происшествия
Следователи задержали мать ребенка, пропавшего в «Лосином острове»
Следователи задержали мать ребенка, который, как стало известно ранее, всю ночь провел в столичном заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Россияне стали реже заключать браки
За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.
Обновлено в 01:05
Культура
Отец и сын Децла поругались из-за документального фильма о рэпере
Вчера журналист Роман Супер заявил о намерении снять документальный фильм о Кирилле Толмацком, который скоропостижно скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля в Ижевске в возрасте 35 лет.
Обновлено в 04:06
Политика
Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.
Обновлено в 03:55
Политика
Жители Курил выступили против передачи южных островов Японии
Обновлено вчера в 21:54
Политика
В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа
Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 01:52
Авто
Geely в 2019 году привезет в Россию три новых модели
Компания Geely планирует привезти в Россию три новых модели в 2019 году.
Обновлено в 02:03
Происшествия
СК сообщил о задержании врио главы подмосковного Дзержинского
Временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 00:41
Политика
Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании
Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все»
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля
С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Москве эвакуировали парк «Зарядье» после сообщения об угрозе взрыва
В Москве эвакуировали парк «Зарядье» из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-центра парка Карина Горобец.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева
Обновлено в 02:33
Хоккей
Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по количеству голевых передач
Обновлено вчера в 23:45
Политика
США стремятся разрушить Сирию, заявил советник Башара Асада
США стремятся всеми силами разрушить Сирию и подорвать ее инфраструктуру, заявила во вторник советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента САР Бусейна Шаабан.
Обновлено в 02:36
Общество
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным
В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек
В Свердловской области в аварии с легковым автомобилем и пассажирской "ГАЗелью" погиб один человек.
Обновлено в 02:50
Экономика
АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону»
Принадлежащая семье бизнесмена Вячеслава Заренкова девелоперская компания «Эталон» подписала обязывающее соглашение о покупке у АФК «Система» Владимира Евтушенкова 51% акций ее дочерней компании, девелоперского АО «Лидер-Инвест».
Обновлено в 03:38