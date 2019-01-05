Армия и оружие
Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»
Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»Известиявчера в 22:33
Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению». Об этом сообщила газета Daily Mirror. При этом таблоид уточняет, что официально о визите принца объявляться не будет.
Известиявчера в 22:33
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Mirror: принц Гарри поедет на военные учения по отражению «российской агрессии»
Газета.Ruвчера в 21:44
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