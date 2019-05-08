Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенцаРБК вчера в 09:19
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
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Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке
Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
Обновлено в 00:15
Игры
В этом году выйдут Need for Speed и Plants vs. Zombies
Компания Electronic Arts в ходе отчёта перед инвесторами объявила о том, что новые Need for Speed и Plants vs. Zombies выйдут в этом году.
Обновлено в 02:12
ЖКХ
Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске
С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet
Перелет должен был выполнить Sukhoi Superjet 100. Также был отменен рейс SU1374 из Москвы в Белгород и обратный.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика
WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Две иномарки столкнулись на проспекте в Кемерове
В Кемерове на проспекте Ленинградском произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Обновлено 07 мая в 06:58
Армия и оружие
Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 11:34
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Технологии
Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp
Компания Facebook разрабатывает платежный сервис в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Учения ВВС четырех стран НАТО начались в Болгарии
Как сообщает пресс-центр Минобороны страны, тренировки экипажей ВВС Греции, Румынии, Италии и Болгарии продлятся до 17 мая.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В КНДР прошел «Бессмертный полк»
В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.
Обновлено в 00:45
Футбол
"Аякс" заработает около 300 миллионов евро". Сколько стоит атакующий футбол
Играй "Аякс" просто в контроль, "Тоттенхэм" бы сам тратил силы.
Обновлено в 01:45
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20