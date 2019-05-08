Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенцаРБК вчера в 09:19

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
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Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

StarHit.ruвчера в 22:00

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

РИА Новостивчера в 08:00

Британка выиграла более 18 тысяч фунтов стерлингов, угадав имя сына Меган Маркл и принца Гарри

Телепрограмма00:00

Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили имя сына

Woman.ruвчера в 12:46

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Коммерсантъвчера в 09:07

Меган Маркл и принц Гарри представили миру новорожденного сына

Bimru.ruвчера в 09:22

Раскрыта тайна необычного имени ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Дни.рувчера в 21:31
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Происшествия

На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины

Обновлено в 01:51
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Росгвардейцы пройдут на параде в Москве с новыми автоматами АК-200

Обновлено в 01:33
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира

Обновлено вчера в 13:11
Политика

Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
Обновлено в 00:15
Игры

В этом году выйдут Need for Speed и Plants vs. Zombies

Компания Electronic Arts в ходе отчёта перед инвесторами объявила о том, что новые Need for Speed и Plants vs. Zombies выйдут в этом году.
Обновлено в 02:12
ЖКХ

Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet

Перелет должен был выполнить Sukhoi Superjet 100. Также был отменен рейс SU1374 из Москвы в Белгород и обратный.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Общество

Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Общество

Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Две иномарки столкнулись на проспекте в Кемерове

В Кемерове на проспекте Ленинградском произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Обновлено 07 мая в 06:58
Армия и оружие

Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 11:34
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Технологии

Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp

Компания Facebook разрабатывает платежный сервис в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов

Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Учения ВВС четырех стран НАТО начались в Болгарии

Как сообщает пресс-центр Минобороны страны, тренировки экипажей ВВС Греции, Румынии, Италии и Болгарии продлятся до 17 мая.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

В КНДР прошел «Бессмертный полк»

В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.
Обновлено в 00:45
Футбол

"Аякс" заработает около 300 миллионов евро". Сколько стоит атакующий футбол

Играй "Аякс" просто в контроль, "Тоттенхэм" бы сам тратил силы.
Обновлено в 01:45
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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