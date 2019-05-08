Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца ГарриLenta.ru 08:30

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео. Ролик опубликовало издание Daily Mail. Молодые родители с сыном на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке.

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

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