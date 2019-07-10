Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сынаREGNUM 14:08
Торжественная церемония состоялась в резиденции британских монархов в Виндзорском замке. Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии. Женщина была очень близка им после развода родителей в 1993 году.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Тульские предприятия получили новый заказ на «Панцири»
Зенитно-пушечный комплекс «Панцирь» является детищем Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова.
Обновлено в 15:11
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено вчера в 10:09
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Составлен ТОП-5 самых популярных автомобилей для женщин
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Происшествия
При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек
В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Экономика
Власти Польши освободили молодёжь страны от подоходного налога
Налоговые льготы для молодёжи считались одним из пунктов программы Ярослава Качиньского и возглавляемой им партии «Право и справедливость».
Обновлено в 16:32
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено в 11:00
Общество
Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах
Обновлено в 10:04
Спорт
В Иркутске стартовало ралли «Шелковый путь»
В Иркутске состоялась официальная церемония открытия «Шелкового пути», после которого был дан старт международному ралли.
Обновлено в 15:39
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС
Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19