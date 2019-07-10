Торжественная церемония состоялась в резиденции британских монархов в Виндзорском замке. Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии. Женщина была очень близка им после развода родителей в 1993 году.

Политика В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Происшествия Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.

Политика В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.

Армия и оружие Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Шоу-бизнес Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.

Происшествия При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.

Футбол Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.

Экономика Власти Польши освободили молодёжь страны от подоходного налога Налоговые льготы для молодёжи считались одним из пунктов программы Ярослава Качиньского и возглавляемой им партии «Право и справедливость».

Политика СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.

Спорт В Иркутске стартовало ралли «Шелковый путь» В Иркутске состоялась официальная церемония открытия «Шелкового пути», после которого был дан старт международному ралли.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Музыка В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.

Общество Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.

Происшествия Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.