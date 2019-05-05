Примера. «Хетафе» обыграл «Жирону» и укрепился в зоне ЛЧ за 2 тура до концаБомбардир.ру 09:20

Встреча 36-го тура чемпионата Испании "Хетафе" – "Жирона" закончилась со счетом 2:0. Голы на счету нападающих Хорхе Молины и Анхеля. Хозяева набрали 58 очков и укрепились на четвертой позиции, дающей выход в Лигу чемпионов.

Примера. «Хетафе» обыграл «Жирону» и укрепился в зоне ЛЧ за 2 тура до конца

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