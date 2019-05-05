Футбол
Примера. «Хетафе» обыграл «Жирону» и укрепился в зоне ЛЧ за 2 тура до концаБомбардир.ру 09:20
Встреча 36-го тура чемпионата Испании "Хетафе" – "Жирона" закончилась со счетом 2:0. Голы на счету нападающих Хорхе Молины и Анхеля. Хозяева набрали 58 очков и укрепились на четвертой позиции, дающей выход в Лигу чемпионов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
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Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области
Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
Обновлено в 07:39
Футбол
Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»
Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показалась в бикини после лечения
В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Здоровье
Российские туристы в Монголии не пострадали от чумы
Среди находящихся в Монголии россиян нет пострадавших от чумы, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Парфенчиков напомнил жителям Карелии об опасности клещей
Руководитель региона на своей странице в "Вконтакте" предостерегает жителей об опасности заболеваний, которые переносят клещи.
Обновлено в 04:37
Общество
Омичи назвали свою реальную зарплату: сведения плачевны
Обновлено в 03:40
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком мини
Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста
Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери
Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено в 08:44
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Единоборства
Сауль Альварес победил Дэниэла Джейкобса
Обновлено в 00:57
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору Газа
Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 08:29
Кино
«Бегают, как хипстеры от космонавтов»: режиссер Юрий Быков о третьей серии «Игры престолов»
Обновлено в 09:04
Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено 02 мая в 23:11
Единоборства
Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52