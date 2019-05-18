Футбол

Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью с «Эйбаром» в примереРИА Новости 12:23

Эйбар — Барселона
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Марк Кукурелья
20′
31′
Лионель Месси
32′
Лионель Месси
Иван Рамис
33′
43′
Нелсон Семеду
Пабло де Бласис
44′
Пабло де Бласис
45′
46′
Нелсон Семеду
Мусса Ваг
65′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Сержи Энрик
Кике Гарсия
66′
73′
Малком
Карлес Перес
Иван Рамис
Серхио Альварес
77′
Хосе Анхель
80′
83′
Жорди Альба
Гонсало Эскаланте
83′
Шарлес Диас
Марк Кардона
85′
Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйбаре, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Лионель Месси (на 31-й и 32-й минутах), у хозяев поля отличились Марк Кукурелья (20) и Пабло де Бласис (45).
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