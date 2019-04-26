«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче ПримерыЧемпионат вчера в 12:08

Прозвучал финальный свисток в матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Успех "матрасникам" принёс автогол полузащитника гостей Хоакина Фернандеса на 66-й минуте.

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