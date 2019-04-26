Футбол

«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче ПримерыЧемпионат вчера в 12:08

Атлетико — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
1′
Мойяно Лухано
Диего Годин
5′
35′
Рубен Алькарас
Томас Парти
38′
Томас Парти
Родриго Эрнандес
46′
Филипе Луис
Анхель Корреа
56′
63′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
Хоакин Фернандес Морено
66′
Альваро Мората
Витоло
70′
70′
Мойяно Лухано
Антоньито
80′
Оскар Плано
Мигель Де ла Фуэнте
Анхель Корреа
90′+2′
Коке
90′+4′
Прозвучал финальный свисток в матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Успех "матрасникам" принёс автогол полузащитника гостей Хоакина Фернандеса на 66-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» победил «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 12:20

«Атлетико» благодаря автоголу выиграл у «Вальядолида»

Sport24.ruвчера в 12:12

Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид»

LiveSport.ruвчера в 08:58

«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче Примеры

Чемпионатвчера в 12:08

«Атлетико» выиграл 8 матчей со счетом 1:0 в чемпионате. Больше всех в Ла Лиге

Sports.ruвчера в 13:46

«Атлетико» победил «Вальядолид», лишь раз пробив в створ

Евро-футбол.рувчера в 12:16

«Атлетико» – «Вальядолид»: как завершится игра?

Все про Спорт ру26 апреля в 07:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Музыка

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге

Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено вчера в 12:32
Политика

Украинцы рвутся в Крым: людской поток вырос вдвое

Есть данные, согласно которым людской поток, движущийся со стороны Украины, с приближением майских каникул будет лишь увеличиваться, поскольку гражданам соседнего государства привычнее отдыхать на «полюбившихся крымских курортах».
Обновлено в 03:44
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Обновлено в 05:08
Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Грибок-убийца захватывает мир. О нём знают уже 10 лет, но врачи пока бессильны

Впервые о Candida auris заговорили ещё в 2009 году, когда врачи токийского госпиталя обнаружили его в ушном канале 70-летней японки.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Происшествия

Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Политика

Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Дана Борисова оценила ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»

По словам Борисовой, участие дочери Алсу в конкурсе стало неким вызовом.
Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Обновлено в 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное