Примера. «Атлетико» обыграл «Вальядолид»Бомбардир.ру 12:08

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в матче 35-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 1:0. «Атлетико» с 74 очками занимает вторую строчку в таблице.

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Армия и оружие Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.

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Музыка Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу Певец считает, что из девочки при ее средних музыкальных способностях мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик.

Путешествия Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.

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Происшествия Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

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Авто Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.