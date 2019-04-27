Футбол

Примера. «Атлетико» обыграл «Вальядолид»Бомбардир.ру 12:08

Атлетико — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
1′
Мойяно Лухано
Диего Годин
5′
35′
Рубен Алькарас
Томас Парти
38′
Томас Парти
Родриго Эрнандес
46′
Филипе Луис
Анхель Корреа
56′
63′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
Хоакин Фернандес Морено
66′
Альваро Мората
Витоло
70′
70′
Мойяно Лухано
Антоньито
80′
Оскар Плано
Мигель Де ла Фуэнте
Анхель Корреа
90′+2′
Коке
90′+4′
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в матче 35-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 1:0. «Атлетико» с 74 очками занимает вторую строчку в таблице.
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