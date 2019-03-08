Футбол
Примера. «Алавес» и «Эйбар» сыграли вничьюБомбардир.ру 08:52
|26′
Гонсало Эскаланте
Рубен Дуарте
Адриан Марин
|46′
Адриан Марин
|53′
Такаси Инуи
|58′
|59′
Гонсало Эскаланте
Марк Кукурелья
|66′
Кике Гарсия
Марк Кардона
|71′
Марк Кардона
Борха Бастон
Йон Гвидетти
|77′
Хони Родригес
Хорхе Франко Бурги
|83′
|44%
|Владение мячом
|56%
|60%
|Процент точных передач
|68%
|9
|Удары в сторону ворот
|11
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|8
|10
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
1
Пачеко
15
Наварро
6
Марипан
5
Лагуардиа
17
Марин
11
Инуи
8
Пина
20
Брашанац
14
Бурги
10
Гвидетти
12
Кальери
1
Дмитрович
11
Пенья
4
Рамис
23
Арбилья
15
Анхель
14
Орельяна
20
Кукурелья
8
Диоп
24
Жордан
7
Кардона
19
Шарлес
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
«Алавес» и «Эйбар» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 27-го тура Примеры. Благодаря этому результату «Алавес» приблизился к идущему четвертым «Хетафе» на расстояние одного очка.
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