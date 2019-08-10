Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видеоLenta.ru 09:36

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда». Презентация комплекса состоялась на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.
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Вооруженные «Кинжалами» МиГ-31 сняли на видео под Рязанью

ФАН10:22

Возможности «Кинжала» впервые показали на АрМИ-2019

РЕН ТВ06:38

Публике впервые показали комплекс «Кинжал» — видео

Life.ru09:03

Вся мощь ВКС РФ: шоу «Авиамикс» в пятый раз прошло в рамках АрМИ

ТК Звезда11:25

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике. Видео

Телеканал 360°08:24

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Взгляд.ру08:21

Возможности авиакомплекса «Кинжал» впервые показали на конкурсе «Авиадартс»

ТАСС06:31
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Общество

Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева

«Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева», — указано в сообщении.
Обновлено в 11:51
Общество

Цифры митингующих в Москве от ГУВД и оппозиции разнятся почти на 27 тысяч

Митинг либеральной оппозиции, проходящий в российской столице, пришли поддержать до 20 тысяч человек 10 августа, сообщает пресс-служба московского ГУВД РФ.
Обновлено в 09:44
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»

Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
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Общество

Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Общество

В зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки

Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Завод по производству шлангов запустили в Сирии

В Алеппо запустили завод по производству резиновых шлангов.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество

Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Футбол

«Спартак» на выезде поделил очки с «Ахматом» в матче молодежных команд

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 5-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:58
Политика

Эксперт объяснил нежелание Эрдогана признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать российский статус Крыма, так как ведет «старую игру», преследуя личные цели.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео с отдыха Кайли Дженнер

В Сети появилось видео с семейного ужина светской львицы Кайли Дженнер, сообщает Super.ru.
Обновлено вчера в 14:52
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Эксперты назвали лучшие натуральные средства для похудения

Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Шесть человек пострадали от смерча в Люксембурге

Шесть человек пострадали в результате смерча в Люксембурге.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
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Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G

Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Политика

Директор актера Пашинина ответила на слухи о его нищенском положении

Обновлено в 11:03
Общество

Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова

Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

10 августа на территории Чагдинского месторождения в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Омске после ДТП с маршруткой в больницу увезли 7 человек

Личности обоих устанавливаются. В маршрутке № 200 в момент ДТП находились 12 человек.
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Происшествия

В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 07:07
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Астраханской области

Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
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Футбол

«Балтика» разгромила «Мордовию», «Нижний Новгород» обыграл «Факел»

В 7-м туре ФНЛ «Балтика» одержала гостевую победу над «Мордовией» со счетом 3:0. Голами в составе команды Евгения Калешина отметили Максим Кузьмин, Ильнур Альшин и Никита Глушков.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

Стрельба произошла в мечети в Норвегии

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
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