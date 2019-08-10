Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видеоLenta.ru 09:36
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда». Презентация комплекса состоялась на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
«Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева», — указано в сообщении.
Обновлено в 11:51
Общество
Цифры митингующих в Москве от ГУВД и оппозиции разнятся почти на 27 тысяч
Митинг либеральной оппозиции, проходящий в российской столице, пришли поддержать до 20 тысяч человек 10 августа, сообщает пресс-служба московского ГУВД РФ.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Общество
В зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Завод по производству шлангов запустили в Сирии
В Алеппо запустили завод по производству резиновых шлангов.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Спартак» на выезде поделил очки с «Ахматом» в матче молодежных команд
Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 5-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:58
Политика
Эксперт объяснил нежелание Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать российский статус Крыма, так как ведет «старую игру», преследуя личные цели.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с отдыха Кайли Дженнер
В Сети появилось видео с семейного ужина светской львицы Кайли Дженнер, сообщает Super.ru.
Обновлено вчера в 14:52
Здоровье
Эксперты назвали лучшие натуральные средства для похудения
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Шесть человек пострадали от смерча в Люксембурге
Шесть человек пострадали в результате смерча в Люксембурге.
Обновлено вчера в 15:54
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G
Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Общество
Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова
Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
10 августа на территории Чагдинского месторождения в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Омске после ДТП с маршруткой в больницу увезли 7 человек
Личности обоих устанавливаются. В маршрутке № 200 в момент ДТП находились 12 человек.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Астраханской области
Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Балтика» разгромила «Мордовию», «Нижний Новгород» обыграл «Факел»
В 7-м туре ФНЛ «Балтика» одержала гостевую победу над «Мордовией» со счетом 3:0. Голами в составе команды Евгения Калешина отметили Максим Кузьмин, Ильнур Альшин и Никита Глушков.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08