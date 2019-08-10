Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видеоLenta.ru 09:36

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда». Презентация комплекса состоялась на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.
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Публике впервые показали комплекс «Кинжал» — видео

Life.ru09:03

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Взгляд.ру08:21

Вооруженные «Кинжалами» МиГ-31 сняли на видео под Рязанью

ФАН10:22

Опубликованы захватывающие кадры с «Авиадартса» под Рязанью

ТК Звезда16:35

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике. Видео

Телеканал 360°08:24

Возможности «Кинжала» впервые показали на АрМИ-2019

РЕН ТВ06:38

Возможности авиакомплекса «Кинжал» впервые показали на конкурсе «Авиадартс»

ТАСС06:31
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
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На стадионе АЗ обрушилась крыша

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По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
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В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
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Политика

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Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
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Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
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Армия и оружие

В бундестаге ответили на угрозы США вывести войска из Германии

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Происшествия

Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

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Происшествия

Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону

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Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
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В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Технологии

Классические KVM системы против KVM over IP - сравнение

Классические KVM системы против KVM over IP - сравнение В последние годы IP становится все более важной темой во всех сферах жизни.
Обновлено в 10:09
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В России введут новые правила рыбалки

Обновлено вчера в 18:07
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

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Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
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По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
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Посол Пакистана заявил о контакте с Россией по ситуации вокруг Кашмира

Исламабад находится в контакте с Москвой по предпринимаемым шагам вокруг Джамму и Кашмира, заявил в субботу РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.
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Шесть человек пострадали от смерча в Люксембурге

Шесть человек пострадали в результате смерча в Люксембурге.
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

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Политика

Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Армия и оружие

Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии

Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.
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