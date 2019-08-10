Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видеоLenta.ru 09:36
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда». Презентация комплекса состоялась на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.
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На стадионе АЗ обрушилась крыша
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Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
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Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
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Классические KVM системы против KVM over IP - сравнение
Классические KVM системы против KVM over IP - сравнение В последние годы IP становится все более важной темой во всех сферах жизни.
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В России введут новые правила рыбалки
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«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»
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По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
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Шесть человек пострадали от смерча в Люксембурге
Шесть человек пострадали в результате смерча в Люксембурге.
Обновлено вчера в 15:54
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
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Армия и оружие
Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии
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