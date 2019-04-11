Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилейВести.Ru вчера в 23:27
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве. Маленькая Алла с детства увлекалась музыкой, и уже в пять лет участвовала в концерте, проходившем в Колонном зале Дома Союзов.
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Как менялась с годами Пугачева: от мальчишеской стрижки до рыжей гривы
Комсомольская правдавчера в 18:05
Шутка дня. Федор Конюхов получил предложение увезти Аллу Пугачеву за тридевять земель
Спорт-Экспрессвчера в 06:33
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву
Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 04:31
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 05:04
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
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Политика
Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве
Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.
Обновлено 12 апреля в 12:54
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Париже взрыв прогремел в жилом доме
ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.
Обновлено в 04:14
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Авто
Эксперты рассказали, как правильно мыть автомобиль
Опытные мойщики советуют выдерживать химию на кузове 1-2 минуты, эксперты «Автовзгляда» пришли к выводу, что ля более эффективной мойки следует подождать 3-4 минуты, поскольку на мойках самообслуживания есть риск того, что моющие средства слишком разбавлены водой.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
К выходным в Москве потеплеет до +19
Выходные обещают быть особенно приятными. Обойдется без осадков, в обеденные часы столбики термометров поднимутся до +19 градусов.
Обновлено в 04:30
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие
Названа причина, почему С-400 не выстрелил в Сирии
Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, в своём интервью «Царьград», назвал ключевую причину того, почему Россия не использует свои комплексы С-400 для поражения израильских ракет и самолётов.
Обновлено в 01:54
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Космос
Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Названа самая любимая у россиян песня Аллы Пугачевой
Аналитики из исследовательской платформы Mail провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какая песня Аллы Пугачевой является для них любимой.
Обновлено в 02:59
Политика
В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет
Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой
Обновлено в 03:26
Технологии
Tesla предупредила о повышении цен на свой автопилот
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы
В Сети появился видеоролик с дракой школьниц в Астраханской области.
Обновлено в 03:44
Авто
Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 1 квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
Общество
Гидрометцентр: Апрельское похолодание москвичам не грозит
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что скандинавский антициклон принесет в столицу температуру выше + 10 С. Жителей центральной части России предупредили о похолодании до - 12 С. По сообщению синоптиков, ухудшение погоды связано со скандинавским антициклоном.
Обновлено в 02:16