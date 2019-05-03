Интернет

Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за GoogleREGNUM 01:20

Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google.
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Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google

REGNUM01:20

Google сдержала обещание. Пользователям Android уже предлагают альтернативные браузеры и поисковики

iXBT.comвчера в 03:54

«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google

РБК00:30

Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google

Полит.ру00:45
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Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 23:52
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

Документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы

Обновлено в 00:34
Футбол

В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Путин рассказал о деградации отношений России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Здоровье

Учёные назвали витамин, разрушающий почки

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Транспорт

Состояние водителей начнут определять с помощью нового теста

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено вчера в 16:42
Футбол

«Спартак» купит форварда «Ромы» Понсе

22-летний футболист принадлежит «Роме», которая купила Понсе у «Ньюэллс Бойс» в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено вчера в 10:58
Наука

Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза

Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено 11 июня в 09:19
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Мужчина подрался с медведицей из-за собаки

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Омский «Мостовик» сменил название и работает уже четыре месяца

Правда, теперь компания работает под новым названием — ООО «Мост» и сменила юридический адрес с омского на столичный, но уже получает заказы, проектирует и даже строит, сообщают «Коммерческие Вести».
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку

В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Технологии

Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
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