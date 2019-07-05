Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредитокВести.Ru 03:51

Приложение скачивает обновления медленно плюс закрывает экран навязчивой рекламой. За 34,9 доллара разработчики обещают сделать работу комфортной, но, на самом деле, при платеже перехватывают данные о кредитных картах. Это приложение скачали в Google Play более десяти миллионов раз.
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Специалисты рассказали об опасности нового приложения для Android

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Пользователям смартфонов Samsung предложили купить бесплатное обновление

РБК04:38

Более 10 миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, скачав приложение

РЕН ТВвчера в 14:25

Эксперты обнаружили приложение для Samsung, ворующее данные кредиток

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Миллионы пользователей Android скачали обновление и стали жертвами мошенников

Lenta.ruвчера в 13:50

Фейковое приложение для Samsung установили 10 млн пользователей Android

Anti-Malware.ruвчера в 01:47
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Происшествия

Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Обновлено в 00:22
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке

Обновлено в 00:27
Общество

Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий

Число россиян, которым отказано в выплате пенсий, растет. Основная причина – Пенсионный фонд не засчитал им трудовой стаж.
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Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Культура

Названы любимые песни Назарбаева

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

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Авто

Названы самые популярные в России сайты для продажи автомобилей

Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено в 03:27
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Кино

Кассовые сборы «Аладдина» превысили 900 миллионов долларов

Мировые кассовые сборы фильма "Аладдин" студии Walt Disney достигли 900 миллионов долларов.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Кино

Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Зеленский: Трамп решит проблему с «Северным потоком-2» в пользу Киева

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в пользу Незалежной.
Обновлено в 06:37
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено 04 июля в 07:59
Общество

Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся

За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Происшествия

Превысивший полномочия бывший врио мэра Махачкалы приговорен к штрафу

Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова к штрафу 200 тыс. руб.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод

К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Политика

В США представили Концепцию по противодействию Кремлю

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence).
Обновлено вчера в 23:40
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

«Ювентус» включился в борьбу за Лукаку

Обновлено в 02:36
Политика

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:21
Общество

Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя

Обновлено в 00:30
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Музыка

Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова

Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Садальский рассказал об инциденте на похоронах Мордюковой

11 лет назад, 6 июля, ушла из жизни Нонна Мордюкова. В день годовщины смерти актёр Станислав Садальский припомнил случай на её похоронах.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой

Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
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