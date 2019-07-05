Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредитокВести.Ru 03:51
Приложение скачивает обновления медленно плюс закрывает экран навязчивой рекламой. За 34,9 доллара разработчики обещают сделать работу комфортной, но, на самом деле, при платеже перехватывают данные о кредитных картах. Это приложение скачали в Google Play более десяти миллионов раз.
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Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
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