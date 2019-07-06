Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредитокВести.Ru 03:51
Приложение скачивает обновления медленно плюс закрывает экран навязчивой рекламой. За 34,9 доллара разработчики обещают сделать работу комфортной, но, на самом деле, при платеже перехватывают данные о кредитных картах. Это приложение скачали в Google Play более десяти миллионов раз.
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Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
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Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
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Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
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Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что намерен переснять фильм "Маска" с женщиной в главной роли.
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