Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредитокВести.Ru 03:51

Приложение скачивает обновления медленно плюс закрывает экран навязчивой рекламой. За 34,9 доллара разработчики обещают сделать работу комфортной, но, на самом деле, при платеже перехватывают данные о кредитных картах. Это приложение скачали в Google Play более десяти миллионов раз.
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Специалисты рассказали об опасности нового приложения для Android

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Anti-Malware.ruвчера в 01:47
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Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

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Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
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Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем

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Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
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Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
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Рогозин рассказал о разработке спутника «Ангосат-2»

Разрабатываемый Россией для Анголы спутник "Ангосат-2" будет превосходить вышедшего из строя предшественника, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время визита на оборонное предприятие "Красмаш".
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Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
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Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
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Происшествия

Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
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Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

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Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
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Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

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Музыка

«Евровидение-2020» отказались принимать в Амстердаме

Стало известно, что песенный конкурс «Евровидение-2020» отказались проводить в Амстердаме. Об этом заявила мэр города Фемке Халсема.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Сотрудников ФСБ арестовали по обвинению в разбое

Сотрудникам ФСБ инкриминируют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере").
Обновлено в 04:19
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Климова надела алое платье ради фотосессии на Патриарших прудах

Обновлено вчера в 13:05
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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
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ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

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В ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина

Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что намерен переснять фильм "Маска" с женщиной в главной роли.
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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Политика

Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России

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Обновлено в 06:21
Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Общество

The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА

Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату

Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
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Общество

В багажной службе Шереметьево начались увольнения

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Экономика

Синьхуа (Китай): российские грильяжные конфеты с миндалем «Крокант» стали хитом на китайском рынке (Синьхуа)

Конфеты «Крокант» становятся все более популярными в Китае, так как многие китайцы в социальных сетях и на платформах размещают короткие видео и фото вместе с конфетами.
Обновлено в 08:23
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