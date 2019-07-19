Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млнРБК 10:17

В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie. За все время работы (приложение для iOS вышло в январе 2017 года, для Android — спустя месяц) приложение принесло $11,6 млн.
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с чего всё началось

Они зарабатывают, пока мы «стареем». Хайп принес приложению FaceApp $1 млн

Хайп вокруг приложения FaceApp, созданного российским разработчиком Ярославом Гончаровым, начался 9 июля. За десять дней, прошедших с тех пор, пользователи, по данным аналитической компании App Annie, установили приложение 6,5 млн раз — 2 млн раз на iPhone и 4,5 млн раз на Android.
Forbes08:36

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Создатели FaceApp заработали более $1 млн за десять дней

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Они зарабатывают, пока мы «стареем». Хайп принес приложению FaceApp $1 млн

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Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

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Forbes: приложение FaceApp заработало за десять дней миллион долларов

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Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

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