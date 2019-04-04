Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с ДонбассомИзвестия 15:48

Писатель Захар Прилепин прокомментировал планы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению Донбасса. По его мнению, в случае победы на выборах Зеленский «отпустит» Донбасс, а не завоюет его.

Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с Донбассом

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