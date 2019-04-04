Политика
Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с ДонбассомИзвестия 15:48
Писатель Захар Прилепин прокомментировал планы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению Донбасса. По его мнению, в случае победы на выборах Зеленский «отпустит» Донбасс, а не завоюет его.
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Писатель Прилепин не считает Зеленского способным разрешить ситуацию в Донбассе
Общественное телевидение России11:47
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Особенность всех новых QLED-телевизоров с разрешением 4K и 8K – процессор Quantum, который благодаря технологии искусственного интеллекта может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
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Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать
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Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
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Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
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Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
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Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Общество
В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова
В рамках урбанизации родного села главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой по примеру Нью-Йорка, Вашингтона и Москвы может быть снесено несколько частных домов, но все происходит в рамках законности, а люди получат соответствующие компенсации.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Трехлетний сын Подольской и Преснякова пошел по стопам родителей
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова - Артему - в этому году исполнится только четыре года, но он уже готов выступать на сцене по примеру своих звездных родителей.
Обновлено в 16:49
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Общество
Голикова допустила возможность выдачи маткапитала за первенца
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве России рассматривается возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Политика
WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Экономика
Госдума приняла крабовый законопроект
Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Общество
Депутаты Удмуртии предложат штрафовать родителей за курящих детей
В Удмуртии планируют выступить с законодательной инициативой в Госдуму России с целью установить административную ответственность для родителей, чьи несовершеннолетние дети будут замечены за курением табака.
Обновлено в 04:13
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22