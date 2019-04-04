Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с ДонбассомРИА Новости 14:44

Писатель Захар Прилепин заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может "разрулить" ситуацию с Донбассом, если выиграет президентские выборы.

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

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