Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с ДонбассомРИА Новости 14:44

Писатель Захар Прилепин заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может "разрулить" ситуацию с Донбассом, если выиграет президентские выборы.
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Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с Донбассом

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Захар Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс, а не завоюет его

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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал городских чиновников разобраться с системой выделения медицинских квот и подчеркнул, что жители города должны получать столько бесплатных высокотехнологичных лекарств, сколько им необходимо.
Обновлено в 17:15
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После публикации результатов исследования, глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков обратился к Росстату с просьбой разъяснить откуда взялись данные, приведенные в отчете.
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Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
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Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
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При помощи технологии редактирования генома ящериц сделали альбиносами

Обновлено 02 апреля в 06:00
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В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк

В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.
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Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
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Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
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Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Захар Прилепин
Российский писатель
Российский писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья».
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