Прилепин раскрыл правду о потерях ополченцев на ДонбассеРоссийский Диалог 00:28

Писатель Захар Прилепин проинформировал о больших потерях, с которыми в последнее время сталкивается его подразделение на Востоке Украины. По его словам, только за утро 22 февраля погибло четыре человека, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Facebook писателя в субботу, 23 февраля.

Прилепин раскрыл правду о потерях ополченцев на Донбассе

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