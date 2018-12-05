Политика
Российский писатель и заместитель руководителя МХАТ Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4 заявил, что война в Донбассе превратилась в сражение за капитализм.
Газета.Ru19:13
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Сопереживаю народу Донбасса, помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, за капитализм.
— Захар Прилепин, русский писательФАН 17:34
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