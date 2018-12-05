Сопереживаю народу Донбасса, помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, за капитализм.

Российский писатель и заместитель руководителя МХАТ Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4 заявил, что война в Донбассе превратилась в сражение за капитализм.

Прилепин объяснил, почему бросил воевать в Донбассе

Политика Политика В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Политика Политика Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.

Политика Политика Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Армия и оружие Армия и оружие CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море Как пояснила телекомпания, конвенция Монтре от 1936 года обязывает США минимум за 15 дней уведомить Турцию о возможности прохода американских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющих Средиземное море с Черным морем.

Политика Политика СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо восстановили около 130 школ

Политика Политика В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.

Политика Политика Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.

Политика Политика Мадуро анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой.

Политика Политика Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.

Политика Политика Посол Саудовской Аравии вернулся в США

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем» Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.