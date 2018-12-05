Писатель Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4 рассказал, почему он больше не принимает участия в боевых действиях в Донбассе.

Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

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Политика Политика Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.

Политика Политика СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Политика Политика В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.

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Политика Политика МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.

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Армия и оружие Армия и оружие Украина провела испытания ракет на Черном море