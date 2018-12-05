Политика

Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
РИА Новости
15:59

Писатель Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4 рассказал, почему он больше не принимает участия в боевых действиях в Донбассе.
РИА Новости15:59

Подробнее о событии

Почему не в ДНР: Прилепин не хочет воевать «за интересы большого бизнеса»

REGNUM17:39

Прилепин рассказал, почему больше не воюет в Донбассе

ФАН17:34

Прилепин: больше не хочу воевать в Донбассе за капитализм

Московский Комсомолец16:52

Писатель Прилепин рассказал, как перестал быть военным в Донбассе

Царьград16:40

Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

РИА Новости15:59

Прилепин отказался снова воевать в Донбассе

Взгляд.ру12:54

Захар Прилепин зарекся воевать в Донбассе

Lenta.ru11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика

Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом

Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие

Эсминец ВМС США «оспорил чрезмерные претензии России» в Японском море

«McCampbell прошёл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран», — цитирует её ABC News.
Обновлено в 18:28
Политика

Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо

Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 17:45
Политика

СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене

Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:38
Политика

В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим

На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено в 17:57
Политика

США изучают варианты противодействия «Северному потоку — 2»

Вашингтон рассматривает различные действия, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 17:54
Политика

Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины

Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено в 17:13
Политика

МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии

Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.
Обновлено в 16:50
Политика

Украина предложила РФ обмен заключенными

Киев предлагает Москве обмен заключенными по формуле "42 на 89", заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.
Обновлено в 16:24
Политика

Мадуро анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой.
Обновлено в 18:39
Политика

Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.
Обновлено в 16:45
Политика

«Российскую дезинформацию» объявили главной угрозой для Евросоюза

Еврокомиссар Андрус Ансип, который в среду представил документ журналистам, обвинил Москву в попытках вмешательства в европейские выборы и референдумы и заявил, что у ведомства «есть убедительные доказательства, указывающие на Россию как на главный источник дезинформации в Европе».
Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Украина провела испытания ракет на Черном море

Обновлено в 17:23
Политика

Посол Саудовской Аравии вернулся в США

Обновлено в 18:29
ещё по теме
Захар Прилепин
Русский писатель
Русский писатель, филолог, публицист. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное