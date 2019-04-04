Политика
Прилепин: Зеленский отпустит ДонбассNews.ru вчера в 15:34
Кандидату в президенты Украины актёру Владимиру Зеленскому удастся нормализовать ситуацию в Донбассе, если он сядет в президентское кресло, считает российский писатель Захар Прилепин.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Писатель Прилепин не считает Зеленского способным разрешить ситуацию в Донбассе
Общественное телевидение Россиивчера в 11:47
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Gallup: Уехать из России хочет каждый пятый житель страны
Каждый пятый гражданин России покинул бы страну и уехал за рубеж, если бы у него появилась такая возможность.
Обновлено вчера в 07:55
Футбол
Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019
Сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи попала в группу С, где встретится с командами Исландии, Португалии и Венгрии.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП
Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Путин потребовал принять закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин потребовал в весеннюю сессию принять закон по защите и поощрению капиталовложений.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 07:24
Здоровье
Центр неотложной и экстренной медпомощи появится в Уфе
4 апреля вопрос обсудили на "Здравчасе" В Уфе появится Центр неотложной и экстренной медицинской помощи.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено 03 апреля в 06:39
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евро
Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено 03 апреля в 06:37
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой: «Она до сих пор обижена. Мы даже не здороваемся»
Анатолий Руденко вспомнил про роман с Дарьей Поверенновой.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выиграл Столичный дивизион, обыграв «Монреаль»
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1. Эта победа позволила «Вашингтону» выиграть Столичный дивизион.
Обновлено вчера в 21:41
Гаджеты
Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro
Достаточно вспомнить новый iPad Pro, который гнётся буквально при минимальном приложении силы, причём ещё и сразу трескается.
Обновлено вчера в 11:42
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 04:29
Гаджеты
Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56