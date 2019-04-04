Прилепин: Зеленский отпустит ДонбассNews.ru вчера в 15:34

Кандидату в президенты Украины актёру Владимиру Зеленскому удастся нормализовать ситуацию в Донбассе, если он сядет в президентское кресло, считает российский писатель Захар Прилепин.

Происшествия Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.

Общество Gallup: Уехать из России хочет каждый пятый житель страны Каждый пятый гражданин России покинул бы страну и уехал за рубеж, если бы у него появилась такая возможность.

Футбол Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019 Сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи попала в группу С, где встретится с командами Исландии, Португалии и Венгрии.

Происшествия Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.

Политика Путин потребовал принять закон о защите капиталовложений Президент России Владимир Путин потребовал в весеннюю сессию принять закон по защите и поощрению капиталовложений.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Здоровье Центр неотложной и экстренной медпомощи появится в Уфе 4 апреля вопрос обсудили на "Здравчасе" В Уфе появится Центр неотложной и экстренной медицинской помощи.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Происшествия Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.

Общество Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники «Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Политика Порошенко призвал Зеленского быть мужиком Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.

Авто Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.

Происшествия В Иркутской области загорелась школа Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евро Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро.

Общество В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".

Хоккей «Вашингтон» Овечкина выиграл Столичный дивизион, обыграв «Монреаль» В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1. Эта победа позволила «Вашингтону» выиграть Столичный дивизион.

Экономика Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Армия и оружие В сети появилось видео первого полета Ил-112В В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.