Политика

Прилепин: Зеленский отпустит ДонбассNews.ru вчера в 15:34

Кандидату в президенты Украины актёру Владимиру Зеленскому удастся нормализовать ситуацию в Донбассе, если он сядет в президентское кресло, считает российский писатель Захар Прилепин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Захар Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс, а не завоюет его

Комсомольская правдавчера в 08:48

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

News.ruвчера в 15:34

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

РИА Новостивчера в 14:44

Писатель Прилепин не считает Зеленского способным разрешить ситуацию в Донбассе

Общественное телевидение Россиивчера в 11:47

«Нет никаких шансов победить»: Прилепин оценил шансы Зеленского на выборах

Рамблервчера в 10:44

Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс

Московский Комсомолецвчера в 09:26

Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с Донбассом

Известиявчера в 15:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Gallup: Уехать из России хочет каждый пятый житель страны

Каждый пятый гражданин России покинул бы страну и уехал за рубеж, если бы у него появилась такая возможность.
Обновлено вчера в 07:55
Футбол

Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019

Сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи попала в группу С, где встретится с командами Исландии, Португалии и Венгрии.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП

Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Путин потребовал принять закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин потребовал в весеннюю сессию принять закон по защите и поощрению капиталовложений.
Обновлено вчера в 13:21
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 07:24
Здоровье

Центр неотложной и экстренной медпомощи появится в Уфе

4 апреля вопрос обсудили на "Здравчасе" В Уфе появится Центр неотложной и экстренной медицинской помощи.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено 03 апреля в 06:39
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол

Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евро

Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено 03 апреля в 06:37
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой: «Она до сих пор обижена. Мы даже не здороваемся»

Анатолий Руденко вспомнил про роман с Дарьей Поверенновой.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выиграл Столичный дивизион, обыграв «Монреаль»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1. Эта победа позволила «Вашингтону» выиграть Столичный дивизион.
Обновлено вчера в 21:41
Гаджеты

Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro

Достаточно вспомнить новый iPad Pro, который гнётся буквально при минимальном приложении силы, причём ещё и сразу трескается.
Обновлено вчера в 11:42
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 04:29
Гаджеты

Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope

Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Захар Прилепин
Российский писатель
Российский писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное