Политика
Прилепин: Зеленский отпустит ДонбассNews.ru вчера в 15:34
Кандидату в президенты Украины актёру Владимиру Зеленскому удастся нормализовать ситуацию в Донбассе, если он сядет в президентское кресло, считает российский писатель Захар Прилепин.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Писатель Прилепин не считает Зеленского способным разрешить ситуацию в Донбассе
Общественное телевидение Россиивчера в 11:47
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Политика
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Энергетика
Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара
Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Театры
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Единоборства
Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC
Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов
В ходе расследования дела полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов, в который поступали звонки со всей России.
Обновлено в 03:37
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика
Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму
Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.
Обновлено в 02:18
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше
Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Футбол
«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»
Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимит
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах черногорского нападающего Луки Джорджевича, который в этом сезоне успешно играет за тульский «Арсенал», находясь там на правах аренды.
Обновлено в 04:43
Футбол
Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте
Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, который в настоящее время входит в тренерский штаб ЦСКА, рассказал, что хотел бы возглавить топ-команду в качестве главного тренера.
Обновлено в 04:23