Политика

Прилепин: Зеленский отпустит ДонбассNews.ru вчера в 15:34

Кандидату в президенты Украины актёру Владимиру Зеленскому удастся нормализовать ситуацию в Донбассе, если он сядет в президентское кресло, считает российский писатель Захар Прилепин.
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Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с Донбассом

Известиявчера в 15:48

«Нет никаких шансов победить»: Прилепин оценил шансы Зеленского на выборах

Рамблервчера в 10:44

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

РИА Новостивчера в 14:44

Писатель Прилепин не считает Зеленского способным разрешить ситуацию в Донбассе

Общественное телевидение Россиивчера в 11:47

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

News.ruвчера в 15:34

Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс

Московский Комсомолецвчера в 09:26

Захар Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс, а не завоюет его

Комсомольская правдавчера в 08:48
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Политика

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы

Обновлено в 04:08
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Энергетика

Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара

Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Театры

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Единоборства

Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Происшествия

Четверо детей задохнулись угарным газом в Кемеровской области

Обновлено в 01:37
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов

В ходе расследования дела полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов, в который поступали звонки со всей России.
Обновлено в 03:37
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика

Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму

Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.
Обновлено в 02:18
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше

Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Футбол

«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»

Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол

Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах черногорского нападающего Луки Джорджевича, который в этом сезоне успешно играет за тульский «Арсенал», находясь там на правах аренды.
Обновлено в 04:43
Футбол

Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, который в настоящее время входит в тренерский штаб ЦСКА, рассказал, что хотел бы возглавить топ-команду в качестве главного тренера.
Обновлено в 04:23
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Захар Прилепин
Российский писатель
Российский писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья».
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