Политика
Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с ДонбассомРИА Новости 14:44
Писатель Захар Прилепин заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может "разрулить" ситуацию с Донбассом, если выиграет президентские выборы.
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Писатель Прилепин не считает Зеленского способным разрешить ситуацию в Донбассе
Общественное телевидение России11:47
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Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Транспорт
В «Шереметьево» начали принимать электронные посадочные талоны
Аэропорт "Шереметьево" с четверга начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних воздушных линиях.
Обновлено в 08:49
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею
Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум
Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Социальные пенсии в Сахалинской области проиндексированы на 2%
Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
Обновлено в 18:12
Политика
Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины
Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Экономика
Коллекторы назвали причины отказа должников платить по кредитам
Представители Ассоциации коллекторских агентств назвали причины, по которым россияне не платят долги по кредитам.
Обновлено в 06:22
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Игры
В поисках Бетти: приключение Draugen скоро выйдет на РС
На РС игра выйдет в мае 2019 года. В Draugen два главных героя: Эдвард и его воспитанница Лисси.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
Обновлено в 17:00
Культура
Москва приняла участие в туристической выставке WTM Latin America
Mossovetinfo.ru – Москва приняла участие в одной из самых масштабных туристических выставок мира - World Travel Market (WTM) Latin America.
Обновлено в 10:50