Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с ДонбассомРИА Новости 14:44

Писатель Захар Прилепин заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может "разрулить" ситуацию с Донбассом, если выиграет президентские выборы.
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Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с Донбассом

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News.ru15:34
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Захар Прилепин
Российский писатель
Российский писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья».
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