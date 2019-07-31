Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируютRT на русском 14:35

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа. Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, в Facebook.
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с чего всё началось
В этот период не было жертв среди мирных жителей, говорится в сообщении по итогам встречи
 Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы.
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