Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируютRT на русском 14:35
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа. Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, в Facebook.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В этот период не было жертв среди мирных жителей, говорится в сообщении по итогам встречи Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы.РБК12:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД
НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:05
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Музыка
Музыканты Rammstein поддержали российское ЛГБТ-сообщество поцелуем
Гитаристы группы Rammstein на концерте в Лужниках "поддержали" российское ЛГБТ-сообщество поцелуем на сцене.
Обновлено в 15:05
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Кино
Фильм о Льве Яшине решили показать на стадионе «Динамо»
Идет работа над тем, чтобы премьера фильма о легендарном футбольном вратаре Льве Яшине была показана на стадионе «Динамо».
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35
Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.
Обновлено в 05:50
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
В США рассказали о планах по обеспечению безопасности в Ормузском проливе
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.
Обновлено в 11:13
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Российский боксер Александр Поветкин может провести поединок с британским боксером Хьюи Фьюри, двоюродным братом Тайсона Фьюри, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Росстат опубликовал данные о росте бедности в России
Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.
Обновлено 29 июля в 10:33
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено в 13:30
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Футбол
«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧ
«Копенгаген» одержал победу над «Нью-Сейнтсом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:54
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Политика
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Ярослав Михайлов, занимающий должность юриста, обратился к сотрудникам московской прокуратуры и попросил их проверить принадлежащий Максиму Галкину и его избраннице Алле Пугачевой большой особняк.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27