с чего всё началось

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа. Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, в Facebook.

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

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