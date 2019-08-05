Происшествия
Прикрывавшийся младенцем участник митинга в Москве объявлен в розыскРоссийская газета 10:05
В СК рассказали, что именно Сергей Фомин 27 июля, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления.
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Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 14:51
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Футбол
«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы
Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Карусель с детьми упала в Воронежской области
В Воронежской области в одном из парков города Поворино упала цепочная карусель, на которой катались дети.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Испугавшаяся рака Кравец решила вытащить силикон из своей груди
Кравец заявила, что если медики после обследований решат, что искусственная грудь может быть для нее опасной, то модель незамедлительно откажется от больших форм и удалит имплант.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
Обновлено в 13:47
Общество
В Анапе из-за шторма запретили купаться на всех пляжах
Обновлено в 02:18
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Культура
Теймур Джафаров назначен куратором производства сериалов в Okko Entertainment
Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов, сообщает пресс-служба Rambler Group.
Обновлено в 11:57
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Общество
Названы продукты, избавляющие от сонливости
Обновлено в 15:11
Политика
Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира
Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.
Обновлено в 15:13
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Гаджеты
Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch Active 2
Samsung Electronics представила новые смарт-часы Galaxy Watch Active2, хотя с релиза предыдущей модели прошло всего полгода.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой потерял работу
Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Политика
Сенатор Косачев пригрозил странам-союзникам США ядерным оружием
«Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут», — приводит ТАСС слова сенатора.
Обновлено в 14:25