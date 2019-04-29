Политика

Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективнымМосковский Комсомолец 19:14

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько назвал вполне оправданным запрет на ввоз в Россию молока из Белоруссии.
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Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективным

Московский Комсомолец19:14

Члены ЕАЭС рассмотрят вопрос ввоза молока из Белоруссии в Россию

Life.ru18:43

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

ТАСС17:11

Москва ведёт переговоры с Минском по белорусскому молоку

News.ru18:19

Москва и Минск обсуждают ограничения на ввоз молока

Газета.Ru17:32

РФ обсуждает с Минском ввоз молочной продукции

Экономика сегодня18:25

РФ ведет диалог с Белоруссией об ограничениях июня 2018 г на ввоз молока - Приходько

ПРАЙМ17:15
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:12, Ашберн
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Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
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Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
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«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

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Стала известна сумма, в которую обошлась победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
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Общество

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Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Космос

Гиперзвуковая ракета-носитель будет запущена в 2020 году

Испытания гиперзвуковой ракеты-носителя планируется начать в 2020 году.
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Эрдоган предоставил охранников для отдыхающего Зеленского в Турции

Обновлено в 21:17
Общество

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено в 17:50
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Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»

За 10-летнюю Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
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Самым тёплым днём недели станет пятница, когда в светлое время суток воздух прогреется до +15 °С. Не исключены осадки в виде дождя,— сообщают специалисты Гидрометцентра России.
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Обновлено в 16:39
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

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Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

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Гаджеты

На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы

В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
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АО «Северречфлот» снова запустит рейс «Омск – Тобольск – Салехард». Протяженность маршрута по Иртышу и Оби составляет 2 783 километра.
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Принц Уильям может последним узнать о родах Меган Маркл

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Общество

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Армия и оружие

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

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На Урал обрушились гололед и метели

На территории Свердловской области в ближайшее время прогнозируется сильный снег, метель и усиленный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

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Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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