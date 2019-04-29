Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективнымМосковский Комсомолец 19:14

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько назвал вполне оправданным запрет на ввоз в Россию молока из Белоруссии.

Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективным

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