Политика
Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективнымМосковский Комсомолец 19:14
Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько назвал вполне оправданным запрет на ввоз в Россию молока из Белоруссии.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Общество
Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу
В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено в 21:13
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили драку в отеле Турции
Обновлено в 21:55
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 21:22
Технологии
Источник: с ОАЭ пока договорились о модернизации «Гагаринского старта»
ОАЭ пока не согласились вложить средства в модернизацию "Гагаринского старта" космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей "Союз-2", сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 20:04
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Общество
Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» обошлась в миллионы рублей
Стала известна сумма, в которую обошлась победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 19:41
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Космос
Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Космос
Гиперзвуковая ракета-носитель будет запущена в 2020 году
Испытания гиперзвуковой ракеты-носителя планируется начать в 2020 году.
Обновлено в 09:11
Общество
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено в 17:50
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
За 10-летнюю Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Общество
Гуляйте все: на неделе в Тюмени потеплеет до 15 градусов
Самым тёплым днём недели станет пятница, когда в светлое время суток воздух прогреется до +15 °С. Не исключены осадки в виде дождя,— сообщают специалисты Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Происшествия
Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске
Обновлено в 21:57
Политика
Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России
Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено в 20:15
Гаджеты
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Путешествия
Из Омска запустят теплоход до Салехарда
АО «Северречфлот» снова запустит рейс «Омск – Тобольск – Салехард». Протяженность маршрута по Иртышу и Оби составляет 2 783 километра.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Принц Уильям может последним узнать о родах Меган Маркл
Как оказалось, принц вряд может оказаться в числе тех, кто последним узнает о радостном событии.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21
Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Общество
На Урал обрушились гололед и метели
На территории Свердловской области в ближайшее время прогнозируется сильный снег, метель и усиленный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
Обновлено в 14:40
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58