Политика

Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективнымМосковский Комсомолец вчера в 19:14

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько назвал вполне оправданным запрет на ввоз в Россию молока из Белоруссии.
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Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективным

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Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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