Политика
Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективнымМосковский Комсомолец вчера в 19:14
Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько назвал вполне оправданным запрет на ввоз в Россию молока из Белоруссии.
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Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективным
Московский Комсомолецвчера в 19:14
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Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
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Обновлено в 02:19
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Бускетс: «„Барселона“ добилась исторического достижения»
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Обновлено вчера в 22:23