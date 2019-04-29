Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективнымМосковский Комсомолец вчера в 19:14

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько назвал вполне оправданным запрет на ввоз в Россию молока из Белоруссии.

Приходько назвал ограничение на ввоз молока из Белоруссии объективным

Общество График работы школ и детских садов хотят оптимизировать В апреле состоялся форум «Национальные проекты — этап „реализация“». По его итогам премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений.

Происшествия Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор» Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.

Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».

Авто В Сети представлены рендеры кроссовера Ford Mustang Конкуренцию новый кросс составит недавно вышедшему кроссоверу Tesla Model Y.

Политика Путин допускает упрощенную выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины Российский лидер Владимир Путин допустил предоставление гражданам Украины российских паспортов в упрощенном порядке.

Музыка Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.

Экономика Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.

Энергетика Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.

Экономика Девелопер «Эталон» собирается выплатить рекордные дивиденды Совет директоров петербургской девелоперской компании "Эталон" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,19 доллара на акцию или GDR.

Шоу-бизнес Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети» На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.

Шоу-бизнес Меган Фокс передумала разводиться Звезда "Трансформеров" Меган Фокс отозвала заявление о разводе. Актриса официально забрала заявление о разводе с Брайаном Остином Грином.

Здоровье Врачи дефицитных специальностей в Кузбассе получат по миллиону рублей По одному миллиону рублей получат врачи дефицитных специальностей в Кузбассе из средств областного бюджета, такую же сумму получат работники среднего медперсонала, пришедшие работать в фельдшерско-акушерские пункты, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса.

Происшествия МакSим рассказала о страшном ДТП Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.

Транспорт В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Происшествия В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи В греческом городе Каламата погиб телеоператор, снимавший местный обычай отмечать Пасху, передает агентство АМНА.

Экономика В России ограничили отправку денег в ряд стран мира В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.

Общество На Урале не ждут многократного роста налога на недвижимость Переход на кадастровую оценку при исчислении налога на имущества не приведет к кратному росту суммы налога.

Авто Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.

Технологии В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".

Финансы Рубль нашел временную поддержку Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.

Экономика АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9% АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.

Футбол Бускетс: «„Барселона“ добилась исторического достижения» Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс дал комментарий после выигрыша чемпионского титула Ла Лиги.