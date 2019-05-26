Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РоссииГазета.Ru 09:34
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Общество
Велоэкскурсии появятся в Измайловском и Косинском парках в Москве
Велосипедные маршруты с экскурсиями появятся в природно-исторических парках "Измайлово" и "Косинский" в Москве.
Обновлено в 09:36
Футбол
Семин: «Хотелось бы, чтобы Фарфан реже вызывался в сборную Перу»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал удачи нападающему Джефферсону Фарфану в составе сборной Перу на Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
Обновлено в 09:44
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Хоккей
Сборная России открыла счёт в матче с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею
Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:10
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика
В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно
Возле здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве собрались несколько десятков активистов, протестующих против задержания в Ровно двух человек, требовавших импичмента президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 11:40
Авто
СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Политика
Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент
В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Футбол
Анюков: «Планировал поиграть еще один сезон и завершить карьеру»
Защитник «Зенита» Александр Анюков после матча 30-го тура РПЛ с «Енисеем» (4:1) рассказал, что пока не знает, будет ли клуб продлевать с ним контракт.
Обновлено в 09:57
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Осужденный умер после попытки суицида в ярославском СИЗО
Осужденного, этапируемого через следственный изолятор, обнаружили в камере после попытки суицида.
Обновлено в 10:57
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Обновлено в 11:09
Происшествия
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве
Обновлено в 11:52
Футбол
«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемости
Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой российской премьер-лиги как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ.
Обновлено в 10:05
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Общество
Тюменский омбудсмен не поддержал отмену концерта Face
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов ответил местному родительскому комитету (ТРК) на требование запретить выступление рэпера Ивана Дрёмина (Face).
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08