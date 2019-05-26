Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РоссииГазета.Ru 09:34
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.Российская газетавчера в 19:00
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