Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РоссииГазета.Ru 09:34
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.Российская газетавчера в 19:00
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