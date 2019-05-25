Музыка
Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери АлсуФАН 08:19
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Пригожин отметил, что готов стать продюсером 11-летней Микеллы.
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с чего всё началось
Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.Говорит Москва05:29
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Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
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Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
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Тина Канделаки снимет сериал о порноактерах
Проект Канделаки — первый оригинальный сериал для компании, про который стало известно публично.
Обновлено в 18:00
Культура
Литературную премию «Нацбест-2019» получил Андрей Рубанов
Обладателем ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер - 2019" стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 17:59
Хоккей
Вопросы к форвардам российской хоккейной сборной возникли у Михайлова
Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил о том, что не понимает где были нападающие сборной России на прошедшем матче с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019.
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Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы
Обновлено в 16:03
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В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей.
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Обновлено в 13:15
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Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
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Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Самолёты Ан-32 ВВС Индии перешли на биотопливо
Топливо для самолетов Ан-32 ВВС Индии будет содержать в себе 10% битоплива, которое производится из нескольких видов семян и плодов растений, которые распространены в Индии.
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Общество
Российских проституток проверят
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
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МЧС: В Кировской области объявлено метеопредупреждение
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Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
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Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.
Обновлено в 07:09
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В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено в 17:00
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Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
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