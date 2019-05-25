Музыка

Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери АлсуФАН 08:19

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Пригожин отметил, что готов стать продюсером 11-летней Микеллы.
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с чего всё началось

Пригожин о музыкальной карьере дочери Алсу: у неё фантастические шансы

Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.
Говорит Москва05:29

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Пригожин дал надежду дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Газета.Ru15:47

Пригожин высказался об итогах спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

News.ru08:02

Пригожин пообещал устроить карьеру дочери Алсу

Московский Комсомолец08:38

«Был лучший, но жюри побоялось»: Пригожин поддержал дочь Алсу, сравнив ее с сыном Валерии

Царьград11:30

Пригожин прокомментировал результаты спецвыпуска шоу «Голос.Дети»

РИА Новости07:51

Иосиф Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу: «У нее фантастические шансы!»

БИЗНЕС Online06:24

Пригожин о музыкальной карьере дочери Алсу: у неё фантастические шансы

Говорит Москва05:29
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

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Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.
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Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Обновлено в 17:19
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Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено в 14:55
Футбол

«ПСЖ» может продать Паредеса летом

Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Британский альпинист умер на спуске с Эвереста

Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.
Обновлено в 13:39
Политика

США потребовали от РФ немедленно освободить украинских моряков

США призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли, сообщает УНИАН.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Гаджеты

Apple приобрела права на приложение для определения астмы

Обновлено в 13:22
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Культура

Тина Канделаки снимет сериал о порноактерах

Проект Канделаки — первый оригинальный сериал для компании, про который стало известно публично.
Обновлено в 18:00
Культура

Литературную премию «Нацбест-2019» получил Андрей Рубанов

Обладателем ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер - 2019" стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 17:59
Хоккей

Вопросы к форвардам российской хоккейной сборной возникли у Михайлова

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил о том, что не понимает где были нападающие сборной России на прошедшем матче с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

Обновлено в 16:03
Футбол

Кубок Германии достался «Баварии»

В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей.
Обновлено в 16:08
Экономика

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Всех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

Обновлено в 16:21
Армия и оружие

Самолёты Ан-32 ВВС Индии перешли на биотопливо

Топливо для самолетов Ан-32 ВВС Индии будет содержать в себе 10% битоплива, которое производится из нескольких видов семян и плодов растений, которые распространены в Индии.
Обновлено в 11:03
Общество

Российских проституток проверят

В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Кино

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Общество

МЧС: В Кировской области объявлено метеопредупреждение

ГУ МЧС России по Кировской области предупреждает жителей региона что завтра ожидаются грозы, сильный ветер.
Обновлено в 09:54
Музыка

Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.
Обновлено вчера в 14:44
Наука

В Австралии обнаружены грибы, выделяющие золото

Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080

Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
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Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
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Иосиф Пригожин
Российский музыкант
Российский музыкальный продюсер певицы Валерии, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристины Орбакайте, Дидюли и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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