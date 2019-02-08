Общество
Пригожин решил помочь оппозиции и всех запуталLenta.ru 08:05
Компания «Конкорд» решила компенсировать ущерб, нанесенный в результате несанкционированной акции оппозиции в мае прошлого года в Санкт-Петербурге. Это следует из платежной квитанции о перечислении средств за подписью владельца компании Евгения Пригожина.
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба "Конкорда", компания возместила ущерб, который был нанесен городу проведением митинга сторонников Навального 5 мая 2018 года.Народные новости08:28
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«Конкорд» заплатил за вытоптанный на несанкционированном митинге газон 6,8 миллиона рублей
Петербургский дневник10:48
Компания Пригожина возместила ущерб Петербургу, нанесенный сторонниками Навального
Народные новости08:28
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Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В результате конфликта в колонии в Самаре пострадали 15 человек
В результате конфликта между заключёнными колонии в Самаре пострадали 15 человек, они получили незначительные травмы.
Обновлено в 14:33
Политика
Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»
Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Два поезда столкнулись в Испании, есть жертвы
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в провинции Каталония в Испании.
Обновлено в 13:52
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Стерлитамаке
Двое детей и пять взрослых пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса со столбом в городе Стерлитамак в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Обновлено в 09:35
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Политика
Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиями
Безос в четверг выступил с заявлением, что руководство National Enquirer угрожало опубликовать новую серию личных фотографий, на которых он запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове
Украинские радикалы устроили пикет у российского генконсульства в Харькове и забросали здание яйцами и емкостями с зеленкой.
Обновлено в 14:52
Транспорт
В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на «вафельнице»
В Москве с 1 марта начнут штрафовать автомобилистов за остановку на "вафельной" разметке, нанесенной уже на 103 проблемных перекрестках.
Обновлено в 04:49
Наука
Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет
Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Происшествия
10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»
На базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" случился пожар, в котором погибли 10 человек.
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные смартфоны по уровню изучения
Как стало известно, аналитическая компания Statista составила рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов по уровню излучения.
Обновлено в 14:02
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука
Британские ученые выяснили, стоит ли запивать пиво вином
Обновлено в 01:37
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Пассажир рейса Москва-Сочи скончался во время полета
Пассажир рейса Москва–Сочи скончался во время полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в службе скорой помощи.
Обновлено в 14:10
Общество
Почти 500 школьных учебников отправят на повторную экспертизу
Минпросвещения отправит на дополнительную экспертизу 490 школьных учебников, которая определит их включение в федеральный перечень учебников (ФПУ), передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Смартфоны на Android взламываются картинкой в PNG-формате
Смартфоны, функционирующие под управлением Android, взламываются картинкой в PNG-формате, говорится на официальном веб-ресурсе компании.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Появилось видео приземлившегося в сугроб самолета во Франции
На горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб.
Обновлено в 10:18
Авто
Mazda представила юбилейный MX-5
Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33
Спорт
Конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров
Россиянин Руслан Мурашов завоевал "золото" чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.
Обновлено в 13:14