Общество

Пригожин решил помочь оппозиции и всех запуталLenta.ru 08:05

Компания «Конкорд» решила компенсировать ущерб, нанесенный в результате несанкционированной акции оппозиции в мае прошлого года в Санкт-Петербурге. Это следует из платежной квитанции о перечислении средств за подписью владельца компании Евгения Пригожина.
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба
 "Конкорда", компания возместила ущерб, который был нанесен городу проведением митинга сторонников Навального 5 мая 2018 года.
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Компания хозяина «фабрики троллей» заплатила городу за вытоптанный газон

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«Конкорд» заплатил за вытоптанный на несанкционированном митинге газон 6,8 миллиона рублей

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Пригожин попытался заплатить за поврежденный сторонниками Навального газон, но перепутал счет

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Пригожин решил помочь оппозиции и всех запутал

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Народные новости08:28

«Не дадим наш город топтать»: Пригожин выплатил Петербургу 6,5 миллиона рублей вместо Навального

Neva.Today10:09
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:05, Ашберн
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Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

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«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
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Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
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Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В результате конфликта в колонии в Самаре пострадали 15 человек

В результате конфликта между заключёнными колонии в Самаре пострадали 15 человек, они получили незначительные травмы.
Обновлено в 14:33
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Политика

Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»

Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Два поезда столкнулись в Испании, есть жертвы

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в провинции Каталония в Испании.
Обновлено в 13:52
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:34
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Стерлитамаке

Двое детей и пять взрослых пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса со столбом в городе Стерлитамак в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Обновлено в 09:35
Авто

Lamborghini представила в России новый Huracan Evo

В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Политика

Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиями

Безос в четверг выступил с заявлением, что руководство National Enquirer угрожало опубликовать новую серию личных фотографий, на которых он запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове

Украинские радикалы устроили пикет у российского генконсульства в Харькове и забросали здание яйцами и емкостями с зеленкой.
Обновлено в 14:52
Транспорт

В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на «вафельнице»

В Москве с 1 марта начнут штрафовать автомобилистов за остановку на "вафельной" разметке, нанесенной уже на 103 проблемных перекрестках.
Обновлено в 04:49
Наука

Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет

Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Происшествия

10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»

На базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" случился пожар, в котором погибли 10 человек.
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Эксперты назвали самые опасные смартфоны по уровню изучения

Как стало известно, аналитическая компания Statista составила рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов по уровню излучения.
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Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука

Британские ученые выяснили, стоит ли запивать пиво вином

Обновлено в 01:37
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто

Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport

В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Пассажир рейса Москва-Сочи скончался во время полета

Пассажир рейса Москва–Сочи скончался во время полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в службе скорой помощи.
Обновлено в 14:10
Общество

Почти 500 школьных учебников отправят на повторную экспертизу

Минпросвещения отправит на дополнительную экспертизу 490 школьных учебников, которая определит их включение в федеральный перечень учебников (ФПУ), передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Смартфоны на Android взламываются картинкой в PNG-формате

Смартфоны, функционирующие под управлением Android, взламываются картинкой в PNG-формате, говорится на официальном веб-ресурсе компании.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Появилось видео приземлившегося в сугроб самолета во Франции

На горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб.
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Авто

Mazda представила юбилейный MX-5

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
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Спорт

Конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

Россиянин Руслан Мурашов завоевал "золото" чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.
Обновлено в 13:14
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Киркоров уверен, что Лазарев не подведет Россию на «Евровидении»

Обновлено в 01:52
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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