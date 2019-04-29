Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»Газета.Ru 20:41
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин. По его словам, за дочь Алсу проголосовали даже те, кто "не следил за шоу". Он также добавил, что подобное стало "единственным преимуществом" дочери Алсу над другими участниками проекта.
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Иосиф Пригожин о победе дочери Алсу на «Голосе»: «Что касается Микеллы - она выиграла это конкурс!»
Комсомольская правда07:37
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