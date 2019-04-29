Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»Газета.Ru 20:41

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин. По его словам, за дочь Алсу проголосовали даже те, кто "не следил за шоу". Он также добавил, что подобное стало "единственным преимуществом" дочери Алсу над другими участниками проекта.

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

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