Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»РИА Новости вчера в 20:22
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин. Он отметил, что дочь Алсу также поддерживали друзья и коллеги певицы, что и было ее преимуществом. Ранее Пригожин в интервью РИА Новости назвал решение жюри конкурса ошибочным.
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За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерРИА Новости вчера в 20:22
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Иосиф Пригожин о победе дочери Алсу на «Голосе»: «Что касается Микеллы - она выиграла это конкурс!»
Комсомольская правдавчера в 07:37
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