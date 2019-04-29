Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»РИА Новости вчера в 20:22

За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много.

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин. Он отметил, что дочь Алсу также поддерживали друзья и коллеги певицы, что и было ее преимуществом. Ранее Пригожин в интервью РИА Новости назвал решение жюри конкурса ошибочным.

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