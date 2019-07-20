Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал оценивать не только доходы «звезд», но и расходы.

с чего всё началось

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пригожина, звезды получают чистую прибыль в размере 10-30% от заработка.

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