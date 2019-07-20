Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звездГазета.Ru вчера в 22:17

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пригожина, звезды получают чистую прибыль в размере 10-30% от заработка.
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с чего всё началось

Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов

Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал оценивать не только доходы «звезд», но и расходы.
Национальная служба новостейвчера в 07:08

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Пригожин рассказал о творческих расходах Валерии

Телепрограммавчера в 23:53

Пригожин рассказал, на что звезды тратят свои миллионные доходы

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Пригожин рассказал о доходах звездных артистов

Москва 24вчера в 08:17

Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса

РИА Новостивчера в 21:38

Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звёзд

Life.ruвчера в 09:32

Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные доходы

Комсомольская правда00:22

Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов

Национальная служба новостейвчера в 07:08
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
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"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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Политика

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Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

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Наука

В Китае обнаружили древние рисунки на костях возрастом 125 тысяч лет

В Китае нашли древнейшие рисунки на костях, возраст которых составляет около 105–125 тысяч лет.
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Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
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Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции пройдет в столице

С понедельника по вечерам на Трубной площади собирались сотни москвичей под лозунгом с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов, которых снял с выборов.
Обновлено в 01:00
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Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
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Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
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Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
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Футбол

Федерация футбола Испании расследует переход Гризманна в «Барселону»

Федерация футбола Испании поддержала инициативу «Атлетико», представители которого потребовали расследовать переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридской команды в «Барселону».
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Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
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Создатели Half-Life разрабатывают новую игру

На YouTube-канале Valve News Network, основной деятельностью которого является освещение различных слухов и новостей о создателях Half-Life, вышло новое видео.
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Футбол

Зе Луиш забил первый гол за «Порту»

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш забил дебютный гол в составе португальского "Порту" в товарищеском матче с испанским "Бетисом".
Обновлено в 01:38
Происшествия

Под Волгоградом подросток на машине отца сбил четырехлетнего ребенка

Четырехлетний мальчик госпитализирован после наезда на него подростка на самовольно взятой у отца машине в Волгоградской области, сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

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Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
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«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
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Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

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Гаджеты

Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется 2020 году

Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.
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Компания Xiaomi начала на собственной краудфандинговой платформе сбор средств на новый смартфон с вытянутым экраном.
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Стал известен список обновлений для нового Toyota Prius PHEV

Самым большим обновлением у Toyota Prius 2019 модельного года станет дополнительное место, теперь автомобиль вмещает в себя до пяти взрослых человек.
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Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю

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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.
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