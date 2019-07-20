Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звездГазета.Ru вчера в 22:17
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пригожина, звезды получают чистую прибыль в размере 10-30% от заработка.
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с чего всё началось
Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал оценивать не только доходы «звезд», но и расходы.Национальная служба новостейвчера в 07:08
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Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов
Национальная служба новостейвчера в 07:08
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
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