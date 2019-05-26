Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за ВалерииРИА Новости вчера в 20:53

Пригожин предполагает: может, Киркоров неровно дышит к Валерии, вот и ищет повод, как бы побольнее его уколоть. Иосиф Пригожин: «Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня».

с чего всё началось

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. По его словам, причиной послужило высказывание Киркорова о супруге Пригожина Валерии. Певец в интервью Ксении Собчак заявил, что Пригожин готов на многое ради славы и не задумываясь опорочил бы честь жены.

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