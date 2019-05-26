Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за ВалерииРИА Новости вчера в 20:53

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. По его словам, причиной послужило высказывание Киркорова о супруге Пригожина Валерии. Певец в интервью Ксении Собчак заявил, что Пригожин готов на многое ради славы и не задумываясь опорочил бы честь жены.
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«Ревнует к Валерии»: Пригожин высказался о конфликте с Киркоровым

Пригожин предполагает: может, Киркоров неровно дышит к Валерии, вот и ищет повод, как бы побольнее его уколоть. Иосиф Пригожин: «Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня».
НТВвчера в 11:14

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«Может быть, он меня ревнует к Валерии»: Пригожин объяснил суть конфликта с Киркоровым

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Пригожин поругался с Киркоровым из-за Валерии. «Как она вышла замуж за такого лысого»

URA.Ruвчера в 23:08

О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал Пригожин

Газета.Ruвчера в 18:37

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

РИА Новостивчера в 20:53

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Life.ruвчера в 20:45

Почему поссорились Киркоров и Пригожин? — видео

Пятый каналвчера в 22:25

«Ревнует к Валерии»: Пригожин высказался о конфликте с Киркоровым

НТВвчера в 11:14
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Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

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Гаджеты

В Twitter раскрыли полные характеристики смартфона Redmi K20 Pro

Второй объектив сверхширокоугольный на 13 Мп, а третий является 8 Мп телеобъективом с диафрагмой F/2,4. Смартфон оснащен оптическим зумом и лазерным автофокусом, но оптической стабилизации в Redmi K20 Pro не будет, так как в компании решили использовать только цифровую.
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Политика

Пять лет войны на Украине: экономика российской части Донбасса приходит в упадок (Е15, Чехия) (e15.cz)

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Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
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Общество

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
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Российский рынок новых электрокаров в апреле увеличился вдвое

На территории РФ в прошлом месяце через автодилеров было реализовано 26 новых автомобилей на электротяге, что демонстрирует рост продаж практически в два раза.
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Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

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Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
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Не поливайте грязью сборную! Она этого не заслужила. Мнение Рабинера

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Русская девушка Адриано ответила на обвинения в разрушении чужой семьи

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Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
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Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра

Один ребенок погиб, и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
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Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
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Общество

26 мая Москву накроют ливни и грозы

Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку террористов в Идлибе

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Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

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К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов

На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
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Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

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Валерия
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Иосиф Пригожин
Российский музыкант
Российский музыкальный продюсер певицы Валерии, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристины Орбакайте, Дидюли и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.
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