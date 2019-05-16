Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за ВалерииLife.ru вчера в 20:45
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии. Как уточняется, в интервью Ксении Собчак певец заявил, что ради славы Пригожин готов даже унизить свою жену, облив её тем, чем Киркоров обливался в клипе на песню "Ибица".
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Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Авто
Титановые колесные диски распечатали на 3D-принтере
Американская компания HRE Wheels использовала усовершенствованный метод печати, который позволил создать титановые диски в два раза прочнее, чем стандартные литые.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Брянский губернатор Богомаз заработал в 2018 году 4,4 млн рублей
Крестьянско-фермерское хозяйство супруги губернатора Ольги Богомаз получило в 2018 году 1 226 821 083 рубля дохода.
Обновлено в 04:27
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Беременная дочка Дмитрия Хворостовского вышла замуж в Лондоне
Как стало известно, дочь Хворостовского снова беременна.
Обновлено в 04:00
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
«Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова
На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».
Обновлено вчера в 14:02
Хоккей
Новиков — о поражении в полуфинале: это финское болото, в котором мы увязли
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).
Обновлено в 05:15
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Шведским ученым удалось разработать новый объективный метод диагностики младенческого аутизма.
Обновлено 23 мая в 18:55
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти
В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено 24 мая в 10:03
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний
«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Владимир Крикунов: «С таким составом мы ехали на чемпионат только за золотом»
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о грядущем матче российской команды с чехами за бронзу чемпионата мира-2019.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции
Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
На директора якутской школы напали с ножом
На директора якутской школы напали с ножом, мужчина госпитализирован, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили экспортный потенциал ЗРК С-500
Авторы Sohu отметили, что система С-500 имеет высокий экспортный потенциал.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Обновлено вчера в 12:48