Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за ВалерииLife.ru вчера в 20:45
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии. Как уточняется, в интервью Ксении Собчак певец заявил, что ради славы Пригожин готов даже унизить свою жену, облив её тем, чем Киркоров обливался в клипе на песню "Ибица".
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с чего всё началось
Пригожин признается: Киркорова от его гнева спасло лишь своевременное вмешательство Валерии. Иосиф Пригожин: «Я, безусловно, все, что он наговорил, услышал, я все это увидел, более того, у меня даже была первая реакция, но благодаря Валерии в том числе я немножко остановился».НТВвчера в 11:14
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Автоспорт
В «Феррари» объяснили ошибку, допущенную в квалификации Леклера
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто объяснил ошибку команды, из-за которой Шарль Леклер в квалификации "Гран-при Монако" не смог выйти во второй сегмент.
Обновлено в 02:24
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале Финляндии
В четвертьфинале Финляндия в овертайме победила Швецию. Россияне уступили со счетом 0:1, единственную в матче шайбу забросил Марко Анттила.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Футбол
В Голландии арбитр забил гол и засчитал его
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован за взятку в 4 млн рублей
Радиостанция «Говорит Москва» связалась с другим заместителем главы Балашихи Лилией Татевосян, которую Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ называет вероятной преемницей главы городского округа Сергея Юрова.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Число жертв утечки газа на судне в Китае возросло до 10
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
Обновлено в 01:38
Политика
В Италии пройдут выборы в Европарламент
Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Северной Осетии во время урагана погибла девушка
В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Кети Топурию заметили в компании бывшего супруга после разрыва с Гуфом
Известная певица Кети Топурия была замечена в компании бывшего супруга Льва Гейхмана. Пара вместе с дочерью веселилась на детском празднике.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае
Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
Обновлено в 01:58
Политика
Беглов попросил поддержки у подписчиков «ВКонтакте»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице «ВКонтакте» прокомментировал участие в выборах.
Обновлено в 01:53
Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Волочкова обновила свой знаменитый шпагат
Балерина Анастасия Волочкова «трансформировала» свой знаменитый шпагат. Она продемонстрировала его, стоя на каблуках.
Обновлено в 02:29
Космос
Куряне выпускают изделия для космических станций
Завод начинал свою работу с выпуска комплектующих для самолетов, постепенно расширяя свою линейку деталями для вертолетов, кораблей, подводных лодок, а теперь и для космических станций.
Обновлено в 01:56
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате
Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами".
Обновлено в 02:59
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено 24 мая в 12:21
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено вчера в 14:32
Здоровье
Кардиологи назвали волгоградцам симптомы скорого инфаркта
ОНЛАЙН со ссылкой на издание "Суть Событий", специалисты предупреждают, что симптомов, предшествующих инфаркту, очень много.
Обновлено в 01:10