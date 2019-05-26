Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за ВалерииLife.ru вчера в 20:45

Пригожин признается: Киркорова от его гнева спасло лишь своевременное вмешательство Валерии. Иосиф Пригожин: «Я, безусловно, все, что он наговорил, услышал, я все это увидел, более того, у меня даже была первая реакция, но благодаря Валерии в том числе я немножко остановился».

с чего всё началось

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии. Как уточняется, в интервью Ксении Собчак певец заявил, что ради славы Пригожин готов даже унизить свою жену, облив её тем, чем Киркоров обливался в клипе на песню "Ибица".

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

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