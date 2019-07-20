Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнесаRT на русском 00:47
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
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с чего всё началось
Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал оценивать не только доходы «звезд», но и расходы.Национальная служба новостейвчера в 07:08
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Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов
Национальная служба новостейвчера в 07:08
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
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Происшествия
Хакеры взломали электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда
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Политика
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Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
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41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
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Политика
В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
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«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»
Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.
Обновлено в 06:11
Политика
В Киеве вспоминают погибшего три года назад журналиста Шеремета
Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Мужчина напал с ножом на пассажиров метрополитена в Петербурге
Неизвестный мужчина напал на двух пассажиров метрополитена с ножом и нанес им несколько колото-резанных ран.
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Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
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Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
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Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено вчера в 02:46
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
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Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Происшествия
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Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
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Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Volkswagen выпустит новый спортивный городской кроссовер
Журналисты сообщают, что линия предназначается для нового спортивного кроссовера, чьё производство будет начато в 2021 году.
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Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Шестиклассник «заминировал» ТЦ в Петербурге и фирму в Волгограде
В пятницу днем, 19 июля, на телефон службы безопасности ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте позвонил неизвестный и сказал, что на 4-м этаже здания установлено взрывное устройство.
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Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН отправили под арест
В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.
Обновлено в 06:08
Технологии
Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий
Обновлено в 05:27