Шоу-бизнес

Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорарыРоссийская газета 04:47

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию Росстата, согласно которой специалисты в сфере культуры и развлечений зарабатывают в среднем 5,8 миллиона рублей ежемесячно. По словам продюсера, не все так гладко. Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.
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с чего всё началось

Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов

Всего 13 «миллионеров» работают в отраслях водоснабжения и утилизации отходов. Лидер группировки «Ленинград»: Я уже заработал на жизнь Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил данные Россата о многомиллионных зарплатах «звезд» индустрии развлечений и культуры.
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Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.
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