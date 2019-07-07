Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорарыРоссийская газета 04:47
Иосиф Пригожин прокомментировал информацию Росстата, согласно которой специалисты в сфере культуры и развлечений зарабатывают в среднем 5,8 миллиона рублей ежемесячно. По словам продюсера, не все так гладко. Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.
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с чего всё началось
Всего 13 «миллионеров» работают в отраслях водоснабжения и утилизации отходов. Лидер группировки «Ленинград»: Я уже заработал на жизнь Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил данные Россата о многомиллионных зарплатах «звезд» индустрии развлечений и культуры.Национальная служба новостейвчера в 07:08
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Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов
Национальная служба новостейвчера в 07:08
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