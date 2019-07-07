Всего 13 «миллионеров» работают в отраслях водоснабжения и утилизации отходов. Лидер группировки «Ленинград»: Я уже заработал на жизнь Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил данные Россата о многомиллионных зарплатах «звезд» индустрии развлечений и культуры.

с чего всё началось

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию Росстата, согласно которой специалисты в сфере культуры и развлечений зарабатывают в среднем 5,8 миллиона рублей ежемесячно. По словам продюсера, не все так гладко. Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.

Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары

Политика Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.

Спорт Российские синхронистки взяли золото в комбинации на чемпионате мира Сборная России по синхронному плаванию завоевали золотые медали в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.

Футбол Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.

Авто Эксклюзивный Bentley Flying Spur First Edition продадут на аукционе Компания Bentley объявила, что с аукциона будет продан эксклюзивный вариант седана Flying Spur нового поколения в исполнении First Edition.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.

Армия и оружие Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57 Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.

Происшествия В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.

Экономика Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.

Политика Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.

Хоккей Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Политика Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Шоу-бизнес Светлана Лобода получила травму на концерте Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде не прошёл для певицы бесследно - она продемонстрировала подписчикам в Instagram покрытые синяками ноги.

Авто Hyundai Accent и Elantra получат вариатор Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива.

Общество Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.

Политика «Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.

Происшествия Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Культура В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.