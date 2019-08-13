Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит – бред.

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. По его словам, певица совершает подобные поступки для того, чтобы на нее обратили внимание.

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