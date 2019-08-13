Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадниковРИА Новости вчера в 22:22

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. По его словам, певица совершает подобные поступки для того, чтобы на нее обратили внимание.
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Иосиф Пригожин
Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит – бред.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерФАН вчера в 23:54

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Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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