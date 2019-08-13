Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадниковРИА Новости вчера в 22:22
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. По его словам, певица совершает подобные поступки для того, чтобы на нее обратили внимание.
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Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит – бред.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерФАН вчера в 23:54
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«Выпендривается, как маленькие дети»: Пригожин прокомментировал скандальный пост Бузовой
Вечерняя Москвавчера в 11:28
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Происшествия
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Обновлено в 00:46
Происшествия
В Гонконге протестующие заблокировали работу аэропорта
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Киев призвали соблюдать статус Северо-Крымского канала
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Интернет
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Общество
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Обновлено в 00:00
Общество
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Обновлено в 00:40
Общество
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Обновлено вчера в 22:32
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«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
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Обновлено вчера в 15:58
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Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
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Обновлено вчера в 16:17
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Обновлено вчера в 03:24
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
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Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено вчера в 17:03